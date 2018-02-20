Balıkesir'in Havran ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında, sevdiği kadının ailesi tarafından ilişkilerinin onaylanmamasını hazmedemeyerek av tüfeği ile evi bastı. Olayda, 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

Ölüm kusan Ali S. isimli genç olayın hemen ardından cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı ve "Son durum bu." dedi.

AV TÜFEĞİYLE BASKIN

Edinilen bilgilere göre, dün saat 23.00 sıralarında Hüseyin Beşevler Mahallesi'ndeki Hasan Çetinkaya'ya ait eve gelen 26 yaşındaki Ali S. 2 yıl önce evlenmek istediği 27 yaşındaki Gülşen Çetinkaya ve evde bulunan diğer 6 kişiye, 2 adet av tüfeğiyle ateş etmeye başladı.

Cinnet getiren zanlı, Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16) ve Tuncay Çetinkaya'yı (17) öldürdü, Gülşen Çetinkaya, Yasin Çetinkaya, Bayram E. ile Murat E.'yi yaraladı. Silah seslerini duyan baba Hasan Çetinkaya ve mahalle sakinleri olay yerine gelerek sağlık ekiplerine haber verdi.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Havran ve Edremit ilçelerindeki devlet hastanelerine götürdü ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenazeler Havran Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KÖPEKLİ ARAMA BAŞLATILDI

Firari Ali S.'nin yakalanması için Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Çalışmalar kapsamında cinayetin işlendiği kırsal mahallede özel eğitimli iz köpeği ile arama çalışması yapılıyor.

Havran ilçesi Hüseyin Beşeler kırsal mahallesinde 3 kişinin öldürülüp 4 kişinin de yaralandığı olay sonrasında katil zanlısı firari Ali. S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bölgede etkili olan yoğun sise rağmen Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler arama, tarama çalışmalarına başladı.

YÜRÜYEREK OLAY YERİNDEN GİTMİŞ

Katil zanlısının yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı bilgisinin alınması üzerine Jandarma İz Takip Köpeği Lamba bölgeye getirildi. Özel eğitimli Lamba katil zanlısının muhtemel kaçış istikametinde çalışmalarına başladı.

CİNAYETİN ARDINDAN CANLI YAYIN YAPTI

3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Ali S., olayın hemen ardından cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. İzleyenleri dehşete düşüren görüntülerde, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. ise "Son durumun bu" şeklinde konuşuyor.

"BEN OLAYI GÖRMEDİM..."

Evinin önünde kız kardeşi ile çaresizce cam kırıklarına bakan baba Hasan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Ben olayı görmedim. Kahveden geldiğimde vurulmuşlardı. Merdivenlerde yatıyorlardı çocuklarım. Eşim, oğlum, 2 kız, bir de ufak oğlan" dedi.

Kaynak: haberinburada