SEVDİĞİ KIZIN AİLESİNİ KATLEDİP CANLI YAYIN YAPAN CANİ, YAKALANDI!
Balıkesir Havran'da meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralayan katil zanlısı Ali Saral jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesinde Havran'ın Eseler Mahallesi girişinde yakalandı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra geceyi bir dağ evinde geçirdiği tespit edildi.
SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI: OLDU BİTTİ KÜL OLDU
Cani adam sevdiği kadının ailesi tarafından ilişkilerinin onaylanmaması üzerine av tüfeği ile dehşet saçtı. Olayda, 4 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyada canlı yayın yapan caninin son facebook paylaşımı, "Oldu bitti kül oldu" ise kan dondurdu.
VAHŞET SONRASI CANLI YAYIN YAPMIŞTI: SON DURUMU BU
Öte yandan, 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Ali S., olayın ardından soğuk kanlı bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Söz konusu görüntüde, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. ise "Son durumun bu" şeklinde konuşuyor.
Kaynak: haberinburada
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