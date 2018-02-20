İşte Kirli İttifakın Fotoğrafı!
Kritik İddia! Esad Güçleri Afrin'e İlerlemeye Başladı
Bahçelievler'de Silahlı Saldırı! Özel Harekat Bölgeye Sevk Edildi
İranlı Kaçakçı, İç Çamaşırında Sakladığı Külçe Altınla Yakalandı
Yoldan Geçiyordu, Annesine Araba Çarptığını Gördü
Müşterisi Yanağına Öpücük Kondurup, Boğazını Kesti
İşçiler Fabrikanın Çatısında Benzinle Kendilerini Yakmak İstedi
Beşiktaş Maçı Öncesi Gözdağı Verdiler
Hakemliği Bırakıyorum Diyen Hakeme Pfdk'dan Ağır Fatura
İttifaka 3. Parti Mi Geliyor? Erdoğan, Bbp Lideri İle Görüşüyor
Rusya'dan Ankara Ve Şam'a Kritik Afrin Çağrısı!
Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
Nusret'in Ete Tuz Atma Hareketi Çalıntı Çıktı!
Ypg'li Teröristlerin Türkiye Sınırı İle Teması Tamamen Koparıldı
Türklere Yapılan Skandaldan 21 Yıl Sonra Özür Dilediler
Bütçe Fazla Verince Vatandaşa Para Dağıttılar
Abd Donanması'ndan Yavuz Sultan Selim Göndermesi
Bakanlık Tartışmaları Bitirdi: 1 Kuruş Bile Zam Yapılmayacak
Eşini Keser Ve Bıçakla Acımasızca Katleden Koca: Olan Oldu Bir Defa, Pişmanım
Sevdiği Kızın Ailesini Katledip Canlı Yayın Yapan Cani, Yakalandı!

SEVDİĞİ KIZIN AİLESİNİ KATLEDİP CANLI YAYIN YAPAN CANİ, YAKALANDI!


Sevdiği kızın ailesini katledip canlı yayın yapan cani, yakalandı!
Tarih : 20 Şubat 2018, 15:10
Puan Ver : Sevdiği Kızın Ailesini Katledip Canlı Yayın Yapan Cani, Yakalandı!(9/10)5

Balıkesir Havran'da meydana gelen olayda 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralayan katil zanlısı Ali Saral jandarma ekiplerinin sıkı takibi neticesinde Havran'ın Eseler Mahallesi girişinde yakalandı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra geceyi bir dağ evinde geçirdiği tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAKİ SON PAYLAŞIMI: OLDU BİTTİ KÜL OLDU

Cani adam sevdiği kadının ailesi tarafından ilişkilerinin onaylanmaması üzerine av tüfeği ile dehşet saçtı. Olayda, 4 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyada canlı yayın yapan caninin son facebook paylaşımı, "Oldu bitti kül oldu" ise kan dondurdu.

VAHŞET SONRASI CANLI YAYIN YAPMIŞTI: SON DURUMU BU

Öte yandan, 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Ali S., olayın ardından soğuk kanlı bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Söz konusu görüntüde, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. ise "Son durumun bu" şeklinde konuşuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sevdiği  Kızın  Ailesini  Katledip  Canlı  Yayın  Yapan  Cani  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER