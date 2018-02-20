SEVDİĞİ KIZI KATLEDEN CANİNİN SOSYAL MEDYADAKİ MESAJI KAN DONDURDU!
Balıkesir'in Havran ilçesinde, cani adam sevdiği kadının ailesi tarafından ilişkilerinin onaylanmaması üzerine av tüfeği ile dehşet saçtı. Olayda, 4 kişi yaralanırken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Saldırgan olayın ardından sosyal medyada canlı yayın yaptı.
İKİ AV TÜFEĞİYLE EVİ BASTI
Hüseyin Beşevler Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Ali S. 2 sene önce evlenmek istediği 27 yaşındaki Gülşen Ç.'yi ailesinden istedi, fakat ailesi Gülşen Ç.'nin Ali S. ile evlenmesini istemedi. Bunun üzerine, iki aile arasında husumet başladı. Yaşanan bu olayın ardından cinnet getiren Ali S., yanına aldığı 2 adet av tüfeği ile Gülşen Ç.'nin yaşadığı evi bastı. Av tüfekleri ile evde dehşet saçan Ali S., evde bulunan 7 kişiye ateş açtı.
SEVDİĞİ KIZIN AİLESİNİ KATLETTİ
Melike Çetinkaya(38), Ebru Çetinkaya(16) ve Tuncay Çetinkaya(17) hayatını kaybederken, Bayram E., Murat E., Gülşen Ç., ve Yasin Ç.(2) yaralandı. Ali S. hızla olay yerinden uzaklaşırken, silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altIna alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri, olay sonrası kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
VAHŞET SONRASI CANLI YAYIN YAPTI: SON DURUMU BU
Öte yandan, 3 kişiyi öldüren ve 4 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan Ali S., olayın ardından soğuk kanlı bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Söz konusu görüntüde, yaralanan bir şahıs çığlık atıyor, görüntüyü çeken Ali S. ise "Son durumun bu" şeklinde konuşuyor.
Kaynak: haberinburada
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