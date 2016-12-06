Sevda Demirel, konuk olduğu canlı yayında dolgu diye bebek yağı enjekte edildiğini; bu yüzden de kitleler oluştuğunu belirterek "Ben onları ilk başta kanser sandım" dedi.



Sevda Demirel, konuk olduğu canlı yayında dolgu diye bebek yağı enjekte edildiğini; bu yüzden de kitleler oluştuğunu belirterek "Ben onları ilk başta kanser sandım" dedi.







Yüzündeki ve vücudundaki tüm dolguları çıkarttıran Sevda Demirel konuk olduğu Renkli Sayfalar'da yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı.







BEBEK YAĞI ENJEKTE ETMİŞLER







Sevda Demirel, İzmir'de dolandırıcı bir doktor tarafından yapılan estetik operasyon sırasında yüzüne bebek yağı enjekte edildiğini, bunun da kısa süre önce vücudundan kitleler oluşturduğunu öğrendi.







kaynak:haberler