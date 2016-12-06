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sevda demirel'in yüzüne dolgu diye...

SEVDA DEMİREL'İN YÜZÜNE DOLGU DİYE...

Sevda Demirel, konuk olduğu canlı yayında dolgu diye bebek yağı enjekte edildiğini; bu yüzden de kitleler oluştuğunu belirterek "Ben onları ilk başta kanser sandım" dedi.

Tarih : 06 Aralık 2016, 15:46
Puan Ver : Sevda Demirel'in Yüzüne Dolgu Diye...(0/10)


Sevda Demirel, konuk olduğu canlı yayında dolgu diye bebek yağı enjekte edildiğini; bu yüzden de kitleler oluştuğunu belirterek "Ben onları ilk başta kanser sandım" dedi.



Yüzündeki ve vücudundaki tüm dolguları çıkarttıran Sevda Demirel konuk olduğu Renkli Sayfalar'da yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı.



BEBEK YAĞI ENJEKTE ETMİŞLER



Sevda Demirel, İzmir'de dolandırıcı bir doktor tarafından yapılan estetik operasyon sırasında yüzüne bebek yağı enjekte edildiğini, bunun da kısa süre önce vücudundan kitleler oluşturduğunu öğrendi.



 



kaynak:haberler








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