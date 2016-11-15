SEVDA DEMİREL: '16 YAŞIMDAN BERİ TACİZE UĞRUYORUM'
Oyuncu ve model Sevda Demirel, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk oldu. Yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Demirel, kendisine ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu söyledi.
Uzun zamandır sektörden uzak kaldığını anlatan Demirel, canlı yayında şunları söyledi:
'16 YAŞIMDAN BU YANA TACİZE UĞRUYORUM'
'O kadar bunaldım ki, o kadar mutsuzum ki, neredeyse tedavi göreceğim. Sinir sistemim çok bozuldu. Ben kendi ülkemde artık sağlıklı yaşayamıyorum. Bayrağımı çok seviyorum, Atatürk'ümü çok seviyorum ama insanların zihniyetinden nefret ediyorum. Yani o kadar taciz edildim ki, 16 yaşımdan bu yana tacize uğruyorum. Ben şu an 44 yaşındayım ve hala bu tacizleri yaşıyorum. Zamanında bir takım mesleğim adına verdiğim pozlardan dolayı o pozları profesyonellik olarak düşünmeyip, 'bu kadın benim olmalı' hırsıyla bir takım yapımcılar, televizyoncular, kanal sahipleri vs. o dönem benim işlerimi baltalayanlar hep 'hayır' dediğim erkekler oldu. Benim hayatımı mahvettiler.
kaynak:mynet
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