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sevda demirel: '16 yaşımdan beri tacize uğruyorum'

SEVDA DEMİREL: '16 YAŞIMDAN BERİ TACİZE UĞRUYORUM'

Oyuncu ve model Sevda Demirel, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk oldu. Yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatan Demirel, kendisine ahlaksız tekliflerde bulunulduğunu söyledi.

Tarih : 15 Kasım 2016, 16:39
Puan Ver : Sevda Demirel: '16 Yaşımdan Beri Tacize Uğruyorum'(6/10)4


Uzun zamandır sektörden uzak kaldığını anlatan Demirel, canlı yayında şunları söyledi:

'16 YAŞIMDAN BU YANA TACİZE UĞRUYORUM'

'O kadar bunaldım ki, o kadar mutsuzum ki, neredeyse tedavi göreceğim. Sinir sistemim çok bozuldu. Ben kendi ülkemde artık sağlıklı yaşayamıyorum. Bayrağımı çok seviyorum, Atatürk'ümü çok seviyorum ama insanların zihniyetinden nefret ediyorum. Yani o kadar taciz edildim ki, 16 yaşımdan bu yana tacize uğruyorum. Ben şu an 44 yaşındayım ve hala bu tacizleri yaşıyorum. Zamanında bir takım mesleğim adına verdiğim pozlardan dolayı o pozları profesyonellik olarak düşünmeyip, 'bu kadın benim olmalı' hırsıyla bir takım yapımcılar, televizyoncular, kanal sahipleri vs. o dönem benim işlerimi baltalayanlar hep 'hayır' dediğim erkekler oldu. Benim hayatımı mahvettiler.



 



kaynak:mynet








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