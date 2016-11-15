

Uzun zamandır sektörden uzak kaldığını anlatan Demirel, canlı yayında şunları söyledi:



'16 YAŞIMDAN BU YANA TACİZE UĞRUYORUM'



'O kadar bunaldım ki, o kadar mutsuzum ki, neredeyse tedavi göreceğim. Sinir sistemim çok bozuldu. Ben kendi ülkemde artık sağlıklı yaşayamıyorum. Bayrağımı çok seviyorum, Atatürk'ümü çok seviyorum ama insanların zihniyetinden nefret ediyorum. Yani o kadar taciz edildim ki, 16 yaşımdan bu yana tacize uğruyorum. Ben şu an 44 yaşındayım ve hala bu tacizleri yaşıyorum. Zamanında bir takım mesleğim adına verdiğim pozlardan dolayı o pozları profesyonellik olarak düşünmeyip, 'bu kadın benim olmalı' hırsıyla bir takım yapımcılar, televizyoncular, kanal sahipleri vs. o dönem benim işlerimi baltalayanlar hep 'hayır' dediğim erkekler oldu. Benim hayatımı mahvettiler.







kaynak:mynet