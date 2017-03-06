

Nüfus dairelerinde yaşanan ve yanlış yazımlara neden olan bir uygulama nedeniyle artık yeni doğan vatandaşların kayıtlarında ilgili kişilere sesli olarak okuma yapılacak. Bu sayede mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan şayet bir yanlışlık varsa düzeltilmiş olacak.



Zaman zaman mahkemelerde yaşanan bazı duruşmalarda kayıt işlemleri sırasında memur hatası nedeniyle yanlış yazılan isimler nedeniyle sürekli değişim talepleri bulunuyordu. Bu durum nedeniyle boşuna bir iş yükü ortaya çıkıyordu. Bu durumun önüne geçmek için atılacak olan yeni bir adım ile sesli kimlik dönemi başlıyor.



Kayıt işlemleri onaylanmadan önce gerçekleştirilecek olan sesli bir cevaplama sistemi ile kayıt edilmesi istenen isim kontrol edilecek ve bu sayede yanlışlık varsa onay verilmeyecek.







kaynak:okuyoruz