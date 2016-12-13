Kış aylarında grip gibi hastalıklara bağlı olarak görülme sıklığı artan ses kısıklığının uzun sürmesi ve artan şiddette olmasının tiroid kanseri belirtisi olduğu ifade edildi.



Kış aylarında grip gibi hastalıklara bağlı olarak görülme sıklığı artan ses kısıklığının uzun sürmesi ve artan şiddette olmasının tiroid kanseri belirtisi olduğu ifade edildi. Prof. Dr. Mehmet Serdar Saydam, uzun süren ve giderek artan ses kısıklığının tiroid kanseri belirtisi olduğunu ifade etti.



Saydam, iyot eksikliği ve boyun bölgesine radyasyon alımı gibi sebeplerin tiroid kanserini tetiklediğini, bu türün tüm kanser hastalıkları içerisinde yüzde 1 civarında olduğunu belirtti.50 yaş üstündeki kişilerin yarısında tiroid nodülü görüldüğünü, bunun yüzde 10'unun kanser olduğunu ifade eden Saydam, şu değerlendirmede bulundu:"Türkiye'de iyot eksikliği olduğundan nodüler hastalıklar çok yaygın. Her nodül ameliyat edilmemeli. Bize gelen 100 hastanın ancak 15'i cerrahi müdahale gerektiyor. Eğer kanser varsa, zehirli guatr görülüyorsa ya da soluk yoluna bası mevcutsa ameliyat ediyoruz. Diğer vakaları takip ediyoruz. Son yıllarda tiroid kanseri görülme sıklığı arttığı yönünde bir algı var. Bu durum her vakanın ameliyat edilmemesinden kaynaklanıyor. Kanser potansiyeli yüksek vakalarda ameliyat yapıldığı için ameliyatlarda kanser vakası ile karşılaşma oranı arttı."



BİR İKİ AYDA BİR AYNI KARŞISINA GEÇİN VE BOĞAZINIZI KONTROL EDİN!



Prof. Dr. Saydam, bir iki ayda bir ayna karşısına geçerek boğazda nodül olup olmadığının kontrol edilmesinin hastalığın teşhisinde önem taşıdığını aktararak, yutkunma sırasında boğazda hareket eden bir kitle görüldüğünde doktora başvurulması gerektiğini ifade etti.



Tiroid kanserinin belirtilerinden birinin de uzun süren ses kısıklığı olduğunu aktaran Saydam, hızlı ve kötü seyreden tiroid kanseri tiplerinde ses kısıklıklarına rastlandığına dikkati çekerek, "İnsanlar kış aylarında grip olabiliyor, bu nedenle ses kısıklığı görülebilir. Hemen korkmamak gerekir. Kaybolup gelen ses kısıklıkları önemli değildir bizim için. Haftalarca süren, gittikçe artan bir ses kısıklığı varsa doktora müracaat edilmeli." diye konuştu. Saydam, nodüler hastalıkların kadınlarda daha çok görüldüğünü söyleyerek, "Erkeklerde daha az görülüyor ama kadınlarda kanser olasılığı daha az, erkeklerde kanser olma riski daha fazla" dedi.







kaynak:sabah