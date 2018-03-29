TÜBİTAK 12'nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda İzmir bölgeden dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Okul servisinde unutulduktan sonra hayatını kaybeden Alperen Sakin'in (3) ablası Yaren Sakin (11) Fizik dalında birinci oldu. Ödülünü alırken gözyaşlarını tutamayan Yaren, çok mutlu olduğunu söyledi.

YARIŞMAYA TÜRKİYE GENELİNDE 11 BİN 352 PROJE KATILDI

Türkiye genelinde 11 bin 352 projenin katıldığı yarışmaya İzmir'den 635 proje yer aldı. 635 projeden 80'i sergilendi. Biyoloji, değerler eğitimi, Fizik, Kimya, kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında yarışmaya katılan ve dereceye giren 80 öğrenciye ödülleri verildi. Yarışmada en büyük sürprizi ise 17 Ağustos 2017 tarihinde İzmir Çiğli ilçesinde özel bir anaokuluna giderken unutulduğu serviste havasızlıktan yaşamını yitiren Alperen Sakin'ın ablası Yaren Sakin yaşadı.

"BİR BABA OLARAK GURUR DUYDUM"

Fizik dalında birincilik ödülünü kazanan Yaren, adı anons edilince gözyaşlarını tutamadı. Yaren Sakin, "Çok heyecanlıydım. En son adım okununca dereceye girmediğimi düşündüm. Üzülmedim çünkü burada olmak da çok güzel. Aslında çok beklemiyordum. Sürpriz oldu. Heyecanlıyım ve gururluyum" dedi. Yaren'in babası Serkan Sakin de "Bir baba olarak gurur duydum çok mutluyum. Bu projeyi destekleyenleri teşekkür ediyorum. Önemli olan burada dereceye girmek değildi. Herkes bir şeyler yapmak için çabaladı. Hepsi gönüllerin birincisi" diye konuştu.

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN"

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Saffet Gönül de öğrencilerin hayallerinin peşinden gitmelerini istedi. Gönül, "Ben de sizin yaşınızdayken uzay mekiği yapmak istedim. En son bir arkadaşımla roket yaptık. Gülen yüzleriniz hiç solmasın, hayallerinizin peşinden gidin" dedi. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül alan kimi öğrenciler gözyaşlarına hakim olamazken, dereceye giremeyen bazı öğrencilerin de ağladığı görüldü.

Kaynak: haberinburada