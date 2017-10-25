Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet

Serviste Can Veren Alperen'in Ablasından Hayat Kurtaracak Güvenlik Projesi

SERVİSTE CAN VEREN ALPEREN'İN ABLASINDAN HAYAT KURTARACAK GÜVENLİK PROJESİ

İzmir'de servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen'in ablası Yaren, başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için servis içi güvenlik sistemi geliştirdi.

Tarih : 25 Ekim 2017, 14:10
Puan Ver : Serviste Can Veren Alperen'in Ablasından Hayat Kurtaracak Güvenlik Projesi(9/10)5

Servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ablası 11 yaşındaki Yaren Sakin, başka Alperenlerin ölmemesi için servis içi güvenlik sistemi projesini geliştirdi. Sistemde, kontağı kapatan servis şoförünün koltuklarda unutulmuş çocuk olup olmadığını kontrol ederek aracın en arkasında bulunan butona basması gerekiyor. Butona basılmaması halinde 2 dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılıyor.

SERVİS ŞOFÖRLERİ İÇİN 'BUTON'

Türkiye, geçen Ağustos ayında servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden minik Alperen için yasa boğulmuştu. Alperen'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edilirken, dün de dört bakan Okul Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısında ortak açıklama yaparak yeni yönetmelikle okul servislerinde alınan önlemleri açıkladı. Alperen'in Karşıyaka Uğur Okulları'nda okuyan 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin'den ise çocukların okul servislerinde unutulmasını engelleyecek proje geldi. Proje sayesinde, servis şoförü kontağı kapattıktan sonra koltuklarda unutulmuş çocuk olup olmadığını kontrol ederek aracın en arkasında bulunan butona basacak. Butona basılmaması halinde 2 dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılacak.

"BAŞKA AİLELER AYNI ACIYI YAŞAMASIN"

Yaren Sakin, "Kardeşim Alperen Ağustos ayında serviste unutularak hayatını kaybetti. Ben ve ailem çok büyük bir acı yaşadık. Başka ailelerin böyle bir acı yaşamaması için bu projeyi geliştirdim. Aracın içinde unutulma olayları genellikle şoförlerden kaynaklanıyor. Çünkü aracın içini kontrol etmeden gidiyorlar. Yaptığım projede servis araçlarının arka tarafına bir buton yerleştireceğiz. Servis şoförleri kontağı kapattıktan sonra koltukları kontrol edecek ve daha sonra bu butona basacak. Eğer basmazsa 2 dakika içerisinde alarm çalacak. Böylece şoför yeniden araca gelerek butona basacak. O sırada koltukta unutulan bir çocuk olup olmadığını da görmüş olacak" dedi.

Alperen Sakin

"TÜM SERVİS ARAÇLARINDA ZORUNLU OLMALI"

Servis içi güvenlik sistemi projesini Yaren Sakin ile birlikte yürüten Karşıyaka Uğur Okulları Proje Danışmanı Çağla Bulut da, "Yaren, kardeşinin hayatını kaybetmesi sonrasında servis için güvenlik sistemi projesi yapmak istediğini söyledi. Biz de hemen harekete geçerek birlikte böyle bir sistem geliştirdik. Bu bilimsel bir proje. Projemizi sergileyebileceğimiz tüm platformlara gönderebiliriz ancak bizim nihai hedefimiz Türkiye'deki tüm okul servislerinde bu sistemin zorunlu olması. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına öneride de bulunacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Serviste  Can  Veren  Alperen  İn  Ablasından  Hayat  Kurtaracak  Güvenlik  Projesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER