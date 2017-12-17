SERTİFİKA SAHİBİ OLMAYAN EMLAKÇI GAYRİMENKUL SATAMAYACAK
Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol, "Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak" dedi.
Gayrimenkul danışmalık şirketi Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüşe açılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Elibol, "Bugün Türkiye'de dünyanın en iyi gayrimenkul yasası yapılmaya çalışılıyor. Dünyadaki tüm örnekler inceleniyor, bunlar ele alınıyor ve Türkiye için en iyisi oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.
"SERTİFİKA DEVLET TARAFINDAN VERİLECEK"
Elibol, gayrimenkul yasası ile emlakçıların artık belirli bir sertifikaya sahip olacağını ve sorumluluklarının bulunacağını kaydederek, şunları söyledi: "Bu sertifika devlet tarafından verileceği için kişi emlakçı sorumluluk taşıyacak. Kimse kafasına göre bu işi yapamayacak. Değerlenmemiş hiçbir gayrimenkul satılmamalı ve bunun üzerinde çalışılıyor. Böylece gayrimenkulün gerçek değeri ortaya çıkacak ve her şey yasal olacak. Dolandırıcılığın önüne geçilecek, tüketicilerin mağduriyeti ortadan kalkacak, devletin vergi kaybı önlenecek. Biz hep emlakçıları konuşuyoruz ama konut sahipleri de yanlış yapabiliyor. Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak"
Kaynak: haberinburada
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