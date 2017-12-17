Türkiye Kupasında Final Oynayan Takım, Amatör Kümenin Yolunu Tuttu
Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması

Sertifika Sahibi Olmayan Emlakçı Gayrimenkul Satamayacak

SERTİFİKA SAHİBİ OLMAYAN EMLAKÇI GAYRİMENKUL SATAMAYACAK

Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol, "Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak" dedi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Sertifika Sahibi Olmayan Emlakçı Gayrimenkul Satamayacak(5/10)1

Gayrimenkul danışmalık şirketi Realty Co. Dünya Başkanı Fatih Elibol, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve görüşe açılan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Elibol, "Bugün Türkiye'de dünyanın en iyi gayrimenkul yasası yapılmaya çalışılıyor. Dünyadaki tüm örnekler inceleniyor, bunlar ele alınıyor ve Türkiye için en iyisi oluşturulmaya çalışılıyor" dedi.

"SERTİFİKA DEVLET TARAFINDAN VERİLECEK"

Elibol, gayrimenkul yasası ile emlakçıların artık belirli bir sertifikaya sahip olacağını ve sorumluluklarının bulunacağını kaydederek, şunları söyledi: "Bu sertifika devlet tarafından verileceği için kişi emlakçı sorumluluk taşıyacak. Kimse kafasına göre bu işi yapamayacak. Değerlenmemiş hiçbir gayrimenkul satılmamalı ve bunun üzerinde çalışılıyor. Böylece gayrimenkulün gerçek değeri ortaya çıkacak ve her şey yasal olacak. Dolandırıcılığın önüne geçilecek, tüketicilerin mağduriyeti ortadan kalkacak, devletin vergi kaybı önlenecek. Biz hep emlakçıları konuşuyoruz ama konut sahipleri de yanlış yapabiliyor. Bundan sonra devlet tarafından verilen gayrimenkul sertifikasına sahip emlakçı olmadan kimse gayrimenkulünü satamayacak"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sertifika  Sahibi  Olmayan  Emlakçı  Gayrimenkul  Satamayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER