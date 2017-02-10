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sertab erener'in vapur konseri kurgu mu?

SERTAB ERENER'İN VAPUR KONSERİ KURGU MU?

Sertab Erener'in Kadıköy-Beşiktaş vapurunda şarkı söylemesiyle ilgili flaş iddia.

Tarih : 10 Şubat 2017, 10:58
Puan Ver : Sertab Erener'in Vapur Konseri Kurgu Mu?(8/10)9


Kadıköy-Beşiktaş vapurunda geçen günlerde dinleti yapan müzisyenlere Sertab Erener eşlik etmiş, yolcular Erener'le birlikte "Yanarım" isimli şarkısını söylemişti.



Vapurda çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, olayla ilgili yeni bir iddia ortaya attı.



İşte Tezel'in o yazısı:

Kadıköy-Beşiktaş Şehir Hatları vapurunda geçtiğimiz günlerde sokak çalgıcıları bir anda karşılarında Sertab Erener'i görünce ünlü sanatçının 'Yanarım' adlı şarkısını çalmaya başladı.



Vapurdaki yolculara ses tanıdık geldi, şaşkınlıkla 'Yoksa bu Sertab mı' dediler ve sonra mutluluktan havalara uçup ona eşlik ettiler. Sertab, yolcuların söylediği İzmir Marşı'na da eşlik edince kalabalık iyice coştu. Sosyal medyaya düşünce görüntüler paylaşım rekoru kırdı, herkes 'Helal olsun işte halkın sanatçısı' dedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sertab  Erener  İn  Vapur  Konseri  Kurgu  Mu    haber

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