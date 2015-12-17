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sertab erener söyledi, emre kula çaldı

SERTAB ERENER SÖYLEDİ, EMRE KULA ÇALDI

Sertab Erener ve eşi Emre Kula, ilk kez birlikte sahneye çıktı.

Tarih : 17 Aralık 2015, 09:36
Puan Ver : Sertab Erener Söyledi, Emre Kula Çaldı(5/10)7


 Ünlü çift, Atasay Mücevherat'ın Türkiye'ye getirdiği tamamı pırlanta kaplı Guiness Rekorlar Kitabı'na giren "Dünyanın En Değerli Gitarı" Coronet Gitar'la unutulmaz bir performans sergiledi.



15 Aralık Salı gecesi The Galliard Restaurant'ta gerçekleşen bu özel gece, aralarında Ayşe Tolga, Ayfer Toprak, Cengiz Karavan, Ceylan Çapa, Ceyhun Fersoy, Begüm Önen, Dila&Nida Bulut, Ece Vahapoğlu, Gizem Hatipoğlu, Gonca Vuslateri, Gül Dürüst, Ebru Sanver, Gülnur Güneş, Hüsamettin&Simla Beyazıt, Işıl Reçber, Kerem Göğüş, Wilma Elles, Melis Şenel, Benay Haklı, Murat&Özlem Güsar, Nedret&Yasemin Taciroğlu, Özge Gürel, Özlem Cankurtaran, Özlem Zehebi, Özlem Kaymaz, Özlem Süer, Saffet Emre Tonguç, Selim Demir, Tuvana Büyükçınar, Sema Sipahioğlu, Sıla Öztürk, Şenay Abacı, Şahika Ercüment, Ayşegül Dinçkök, Victor Monge Serranito ve Yelda İpekli gibi çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti. Emre Kula, ışıltısı ve tasarımıyla göz kamaştıran 2 milyon dolar değerindeki pırlanta kaplı Coronet Gitar'ı çaldı, eşi Sertab Erener de eşsiz sesiyle kendisine eşlik etti.








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