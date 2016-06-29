SERTAB ERENER KONSERİNİ İPTAL ETTİ
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün gece meydana gelen terör saldırısı sonrası ilk konser iptali Sertab Erener'den geldi.
Sertab Erener'in bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi Stüdyo'da gerçekleştirilmesi planlanan “Kırık Kalpler” adlı yeni albümünün tanıtım konseri iptal edildi.
Zorlu Performans Sanatları Merkezi konser iptaliyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Sertab Erener'in 29 Haziran Çarşamba akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Stüdyo'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni albüm konseri, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan elim olay nedeniyle ertelenmiştir.
Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyor; acıyı yürekten paylaşıyoruz.”
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