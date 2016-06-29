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sertab erener konserini iptal etti

SERTAB ERENER KONSERİNİ İPTAL ETTİ

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dün gece meydana gelen terör saldırısı sonrası ilk konser iptali Sertab Erener'den geldi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 14:39
Puan Ver : Sertab Erener Konserini İptal Etti(7/10)7


Sertab Erener'in bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi Stüdyo'da gerçekleştirilmesi planlanan “Kırık Kalpler” adlı yeni albümünün tanıtım konseri iptal edildi.



 

Zorlu Performans Sanatları Merkezi konser iptaliyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

 

“Sertab Erener'in 29 Haziran Çarşamba akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Stüdyo'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni albüm konseri, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan elim olay nedeniyle ertelenmiştir.

 

Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyor; acıyı yürekten paylaşıyoruz.”








Etiketler: Sertab  Erener  Konserini  İptal  Etti    haber

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