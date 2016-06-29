

Sertab Erener'in bu akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi Stüdyo'da gerçekleştirilmesi planlanan “Kırık Kalpler” adlı yeni albümünün tanıtım konseri iptal edildi.











Zorlu Performans Sanatları Merkezi konser iptaliyle ilgili şu açıklamayı yaptı:







“Sertab Erener'in 29 Haziran Çarşamba akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Stüdyo'da gerçekleştirilmesi planlanan yeni albüm konseri, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan elim olay nedeniyle ertelenmiştir.







Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine sabır ve yaralılara acil şifalar diliyor; acıyı yürekten paylaşıyoruz.”