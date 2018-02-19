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Sertab Erener, Facebook'un kalbinde konser verecek

SERTAB ERENER, FACEBOOK'UN KALBİNDE KONSER VERECEK

Sertab Erener, 9 Mart'ta Facebook Londra binasının stüdyolarında online canlı konser vereceğini açıkladı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 00:00
Puan Ver : Sertab Erener, Facebook'un Kalbinde Konser Verecek(5/10)1

Sanatçı Sertab Erener Mayıs ayında rock grubu Oceans Of Noise ile albüm hazırlıklarına başladı. Erener, grup çalışmasının yanı sıra yakın zamanda kadınları odağına alan bir albüm hazırlayacağını açıkladı.

FACEBOOK BİNASINDA ONLİNE KONSER

Sözcü'den Özlem Gürses'e konuşan Erener, "Kendi EP'mi yapıyorum, yani Expanded Play, 4 ya da 5 şarkı. Benim dinleyicim genellikle kadın. Yeni şarkımda tüm meseleyi kadınlar üzerine kuruyorum. Coşkulu bir kadın şarkısı olacak. Mayısta Amerika'ya gidiyorum, dünya projesini yaptığım 'Oceans Of Noise' grubumun kayıtları için… 9 Mart'ta Facebook Londra binasının stüdyolarında online canlı konser yapacağız! Çok heyecanlı bir iş" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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