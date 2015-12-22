

Akdoğan, Aleksandar Palas Otel'de düzenlenen resepsiyonda Türk öğretmenlerle bir araya geldi, daha sonra Boris Traykovski spor Salonu'nda Makedonya'da yaşayan Türklere hitap etti.







"Canımdan can olan canım kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ve 78 milyon Türkiye halkının selamlarını, sevgilerini getirdim" diyerek konuşmasına başlayan Akdoğan, 21 Aralık'ın Türkçe eğitim Günü olarak ilan edildiğini söyledi.







Akdoğan, Makedonya'nın çok kültürlü yapısını korumaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa için örnek gösterilebilecek bir olgunluğa sahip olduğunu ifade etti.







'BİR YOBAZ VAR, YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPIYOR'







Avrupa'da ırkçılığın yapıldığını, camilerin kundaklandığını ve Türklerin evlerinin yakıldığını vurgulayan Akdoğan, "Bakın Amerika'da bir yobaz var 'Trump' isminde. Müslümanları aşağılıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Bu medeniyetler çatışması tezine destek vermektir. O 'IŞİD' denen terör örgütünün ekmeğine yağ sürmektir. Amerika'nın üzerinde yükseldiği değerlerin temeline dinamit koymaktır. İşte bütün bunlara karşı biz, hoşgörüyü yüceltmek durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.







Yalçın Akdoğan, Türkçe'nin hoşgörü ve dostluk dili olduğuna işaret ederek, "Eline, beline, diline hakim ol" diyen Hacı Bektaş Veli'nin dilinden kimseye kötülük gelmeyeceğini belirtti.







Türkiye'nin, bugün bölgesel bir güç olduğunu ve gücüne güç kattığını vurgulayan Akdoğan, bunun sonucu olarak da bütün bu bölgelerin güven ve istikrar içinde olacağını kaydetti.







Akdoğan, 21 Aralık'ı milli bayram ilan ettiği için Makedonya devletine de teşekkürlerini iletti.