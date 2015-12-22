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sert açıklama: bakın abd'de bir yobaz var

SERT AÇIKLAMA: BAKIN ABD'DE BİR YOBAZ VAR

Yalçın Akdoğan, ABD'de başkan aday adaylarından iş adamı Donald Trump'ın İslam karşıtı söylemlerine ilişkin sert tepki gösterdi.

Tarih : 22 Aralık 2015, 09:28
Puan Ver : Sert Açıklama: Bakın Abd'de Bir Yobaz Var(7/10)5


Akdoğan, Aleksandar Palas Otel'de düzenlenen resepsiyonda Türk  öğretmenlerle bir araya geldi, daha sonra Boris Traykovski spor Salonu'nda  Makedonya'da yaşayan Türklere hitap etti.

 

"Canımdan can olan canım kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum.  Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanımız Sayın  Ahmet Davutoğlu'nun ve 78 milyon Türkiye halkının selamlarını, sevgilerini  getirdim" diyerek konuşmasına başlayan Akdoğan, 21 Aralık'ın Türkçe eğitim Günü  olarak ilan edildiğini söyledi.

 

Akdoğan, Makedonya'nın çok kültürlü yapısını korumaya devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa için örnek gösterilebilecek bir olgunluğa sahip olduğunu  ifade etti.



'BİR YOBAZ VAR, YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPIYOR'

 

Avrupa'da ırkçılığın yapıldığını, camilerin kundaklandığını ve  Türklerin evlerinin yakıldığını vurgulayan Akdoğan, "Bakın Amerika'da bir yobaz  var 'Trump' isminde. Müslümanları aşağılıyor, yabancı düşmanlığı yapıyor. Bu  medeniyetler çatışması tezine destek vermektir. O 'IŞİD' denen terör örgütünün  ekmeğine yağ sürmektir. Amerika'nın üzerinde yükseldiği değerlerin temeline  dinamit koymaktır. İşte bütün bunlara karşı biz, hoşgörüyü yüceltmek  durumundayız" değerlendirmesinde bulundu.

 

Yalçın Akdoğan, Türkçe'nin hoşgörü ve dostluk dili olduğuna işaret  ederek, "Eline, beline, diline hakim ol" diyen Hacı Bektaş Veli'nin dilinden  kimseye kötülük gelmeyeceğini belirtti.

 

Türkiye'nin, bugün bölgesel bir güç olduğunu ve gücüne güç kattığını  vurgulayan Akdoğan, bunun sonucu olarak da bütün bu bölgelerin güven ve istikrar  içinde olacağını kaydetti.

 

Akdoğan, 21 Aralık'ı milli bayram ilan ettiği için Makedonya devletine  de teşekkürlerini iletti.








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