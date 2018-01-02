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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Görevinden Ayrıldı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI GÖREVİNDEN AYRILDI

Görev süresi dolan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin Ertaş, görevinden ayrıldı.

Tarih : 02 Ocak 2018, 20:00
Puan Ver : Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Görevinden Ayrıldı(8/10)4

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş'ın çalışanlara gönderdiği bir veda mesajıyla görevinden ayrıldığını açıkladığı belirtildi.

SPK BAŞKANI POZİSYONU BOŞ BIRAKILDI

SPK'nin internet sitesinde güncellenen organizasyon şemasında SPK Başkanı pozisyonu boş bırakıldı. Eski başkanların yer aldığı sayfadaysa Dr. Vahdettin Ertaş'ın 31.12.2017 tarihi itibarıyla görev süresinin dolması nedeniyle ayrıldığı belirtildi.

VAHDETTİN ERTAŞ KİMDİR?

Vahdettin Ertaş, 1964 yılında Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tokat ili Yeşilyurt İlçesi'nde yaptıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Ayrıca 1996 yılında İngiltere Lancaster Üniversitesi'nde MBA derecesi ile yüksek lisans derecesi almıştır. Son olarak da 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında Doktora derecesine hak kazanmıştır.

Eğitim hayatının ardından 1987 yılında uzman yardımcısı olarak SPK'da göreve başlayan Ertaş, SPK'da 1997 - 2001 yıllarında Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı, 2002 - 2005 yıllarında da Ortaklıklar Finansmanı Dairesi (OFD) Başkanlığı görevlerini yürütmüştür.

Vahdettin Ertaş, OFD Başkanlığı sırasında Doğal Afetler Sigortası Kurumu (DASK) yönetim kurulu üyeliği ve Vergi Konseyi Üyeliği görevlerinde de bulunmuştur. Bu görevlerini müteakiben Eylül 2005'de Altın Borsası Başkanlığına atanan Dr. ERTAŞ 2006 yılı Aralık ayına kadar bu görevi sürdürmüş, Aralık 2006'da ise SPK üyeliğine atanmış, 2012 yılı sonuna kadar 6 yıl süreyle bu görevini sürdürmüştür.

Vahdettin Ertaş'ın 1 Ocak 2013 tarihinde atandığı SPK Başkanlığı görevi, 31 Aralık 2017 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle sona ermiştir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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