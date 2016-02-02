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serkan kaya kimin için ayağını ağzıma soktu dedi?

SERKAN KAYA KİMİN İÇİN AYAĞINI AĞZIMA SOKTU DEDİ?

Son günlerin popüler Arabesk sanatçısı Serkan Kaya'dan bir sitem geldi. Serkan Kaya bakın kimin için ayağını ağzıma soktu dedi ve Özcan Deniz'e nasıl sitem etti.

Tarih : 02 Şubat 2016, 09:34
Puan Ver : Serkan Kaya Kimin İçin Ayağını Ağzıma Soktu Dedi?(8/10)9


Son günlerde başında kara bulutlar dolaşan Beyazıt Öztürk'e geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz'de sitemkâr bir tweet atmış ve Avşar Film tarafından çekilen yönetmeni Andaç Haznedaroğlu olan yapımcısı Özcan Deniz'in olduğu‘Her Şey Aşk'tan' filmle ilgili yorumlarına bozulmuştu anlaşılan. Bu kez de songünlerin popüler Arabesk sanatçısı Serkan Kaya'dan bir sitem geldi. Serkan Kayabakın kimin için ayağını ağzıma soktu dedi ve Özcan Deniz'e nasıl sitem etti.



Geçtiğimiz günlerde Beyaz Show'un konukları yönetmenliğiÖzcan Deniz'in yaptığı ‘Her Şey Aşk'tan'ın başrol oyuncuları Beyazıt Öztürk'ün konuğu olmuş ve filmlerini anlatmıştılar. Aynı gün arabeskin parlayan popüler yıldızıSerkan Kaya'da programda yer almış ve çok söz hakkı bulamamıştı.



Beyazıt Öztürk'ün Ayşe Öğretmen olayından sonra üzerindedolaşan kara bulutlar bu programda da onun peşini bırakmamışa benziyor.  Özcan Deniz'in siteminin akabinde bir deSerkan Kaya'nın Her Şey Aşk'tan filminin oyuncularını konuşturmadığı yönündeki tweetleri retweet yapması bardağı taşıran son damla oldu anLaşılan.



SERKAN KAYA TWİTTER'DEN CEVAP VERDİ



Serkan Kaya, Özcan Deniz'e sert çıktı. Serkan Kaya asıl programda kendisiyle alay ettiklerini, konukların hiç arabesk şarkıcı görmemiş gibi davrandıklarını ifade etti.



Özcan Deniz'in yapım ortağı olduğu filmi ‘Her Şey Aşktan'ınoyuncuları Hande Doğandemir, Şükrü Özyıldız ve Mithatcan Özer geçen hafta sonu‘Beyaz Show'a konuk olmuştu. Deniz, programın ardından diğer konuk SerkanKaya'ya çok fazla şarkı söyletildiği ve oyunculara konuşma fırsatı verilmediğigerekçesiyle art arda sitemkâr tweet'ler atmıştı.



 "AYAĞINI AĞZIMA KADAR SOKSA DA..."



 Deniz'in bu tavrı aynı programa katılan arabeskçi SerkanKaya'yı çileden çıkardı. Asıl kendisine karşı saygısızlık yapıldığını belirtenKaya, “Sağ tarafımdaki, kıymetlimizin (Sezen Aksu) oğlu (Mithatcan) ayağınıağzıma kadar soksa da görmezden geldim. Diğerleri arabesk şarkıcısı görmemişgibi davrandı. Birbirlerine bakıp alaycı tavır sergilediler." dedi.








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