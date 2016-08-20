

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan Karayolu Akçay Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nazilli'ye bağlı Ocaklı Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Tetik, arkadaşı Özgür Kalenderoğlu ve kardeşi Murat Tetik ile birlikte serinlemek için Akçay Deresi'ne gitti. Bir süre sonra Köprüden suya atlayan Tetik, akıntıya kapıldı. Ramazan Tetik'i kurtarmaya çalışan kardeşi Murat Tetik başarısız olunca, Ramazan Tetik, gözden kayboldu. Kardeşi ve arkadaşının haber vermesiyle olay yerine gelen AFAD ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çabanın ardından Tetik'in cenazesini köprünün tribün kapaklarına takılmış halde bularak sudan çıkardı.