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SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR


SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR
Tarih : 08 Nisan 2016, 15:34
Puan Ver : Serin Ve Yağışlı Hava Geliyor(10/10)11


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye hafta sonundan itibaren, Orta Akdeniz üzerinden gelen nispeten serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde yağışların görülmesi bekleniyor.



Hava sıcaklıkları yarın yağışla, batı bölgelerinden başlayarak, iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece olmak üzere, yurt genelinde azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek.



Yarın, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Antalya, Zonguldak, Bartın, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.



YAĞIŞ TÜM YURTTA



Rüzgarın, İç Anadolu'nun güneyi ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi, pazar günü ise Mersin, Karaman ve Aksaray çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.



Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar, Doğu Anadolu'nun batısında bulunan Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Karabük, Kastamonu çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinde kuvvetli olacak.



Pazartesi günü de Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay çevreleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçmesi, yağışların genellikle sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı hava, salı ve çarşamba günü de Türkiye'nin büyük bir bölümünde etkisini sürdürecek.








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