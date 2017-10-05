SERİ KATİL ZANLISI ATALAY FİLİZ'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ
Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in, öğretmen Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Filiz ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Fatma Kayıkçı'nın yakınları da hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, Filiz'in avukatı Merve Uçanok'un müvekkilinin kaldığı cezaevinde yaşadığı duruma ilişkin dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi.
AVUKATI RAPOR ALINMASINI İSTEDİ: KOĞUŞTA DIŞKILARINI BİRİKTİRİYOR
Söz alan Uçanok, Filiz'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor alınmasını talep ederek, "Müvekkilim ceza infaz kurumunda kaldığı koğuşta dışkılarını biriktiriyor. Bu normalin dışında tavrı nedeniyle cezaevi idaresi tarafından muayenesi yapılması için ceza infaz kurumundaki psikiyatri servisine sevk edilmiştir. Buradan da gerekli tetkik sonuçları getirtilerek bu doğrultuda karar verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mahkeme Başkanı, dosyada bulunan mevcut Adli Tıp Kurumu raporu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporlar yeterli görüldüğünden, sanığın cezai ehliyeti yönünden yeniden bir araştırma yapılmasının davanın uzatılmasına yol açacağı gerekçesiyle bu konudaki taleplerin reddine karar verdi. Duruşmada mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, Filiz'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, "nitelikli hırsızlık" suçundan da beraatine karar verilmesini talep etti.
Kaynak: haberinburada
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