'SERİ KATİL' FİLİZ'İ DE YAKALAYAN MÜDÜR TUTUKLANDI
'seri katil' filiz'i de yakalayan müdür tutuklandı
İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin kullandığı 'ByLock' adlı şifreli program aracılığıyla iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp talimat aldıkları öne sürülen haklarında yakalama kararı bulunan aralarında 3 kişinin katili olarak tüm Türkiye'de aranan 'seri katil' Atalay Filiz'i yakalan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş'un da bulunduğu 20 polis tutuklandı.
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