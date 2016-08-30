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'seri katil' filiz'i de yakalayan müdür tutuklandı

'SERİ KATİL' FİLİZ'İ DE YAKALAYAN MÜDÜR TUTUKLANDI

'seri katil' filiz'i de yakalayan müdür tutuklandı

Tarih : 30 Ağustos 2016, 11:20
Puan Ver : 'seri Katil' Filiz'i De Yakalayan Müdür Tutuklandı(0/10)


İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin kullandığı 'ByLock' adlı şifreli program aracılığıyla iletişime geçerek örgüte bilgi aktarıp talimat aldıkları öne sürülen haklarında yakalama kararı bulunan aralarında 3 kişinin katili olarak tüm Türkiye'de aranan 'seri katil' Atalay Filiz'i yakalan Menderes İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Karakuş'un da bulunduğu 20 polis tutuklandı.








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