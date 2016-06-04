

Tüm Türkiye'nin konuştuğu seri katil hala yakalanamadı. İzmir'den üst üste ihbar yağıyor. Seri katil zanlısı Atalay Filiz'in kaçak gibi yurtdışına kaçma ihtimali, insan kaçakçılarını bile alarm durumuna geçirdi. Özel bir televizyon programına telefonla bağlanan insan kaçakçıları, "Onu yurtdışına kaçırtmayacağız" dedi. Ankara ve İstanbul'dan İzmir'e giden özel ekip, Filiz'in kaçabileceği tüm giriş çıkışları kontrol ediyor.







İzmir'deki internet kafede 4 saat vakit geçiren Atalay



Filiz, bilgisayarda iz bıraktı. Polis, zanlının kendi hakkında haber çıkıp çıkmadığı konusunda araştırma yaptığını tespit etti.







Öte yandan Atalay Filiz'in eski pilot babası İlhan Filiz'in polise verdiği ifade ortaya çıktı. Daha önce, oğlunun bir an önce yakalanmasını istediğini söylediği öğrenilen baba, 'Oğlumla son olarak Ankara'daki cinayetlerden 2 gün önce görüştüm. Ondan sonra benimle asla irtibata geçmedi' diye ifade vermiş.







İstanbul, Ankara ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı polislerden oluşturulan özel ekibin, öğretmen Fatma Kayıkçı ile 16 Eylül 2013'te o dönemki Tümgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayıyla ilgili aranan zanlı Atalay Filiz'i yakalamak için başlattıkları çalışmalar hız kazandı.







Vatandaşların zanlıyla ilgili birçok asılsız ihbarda bulunduğunu belirten emniyet yetkilileri, Atalay Filiz'in İzmir sınırları içinde olduğunu değerlendiriliyor.