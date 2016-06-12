SERİ KATİL ATALAY FİLİZ YAKALANDI !
İstanbul ve Ankara'da öldürülen 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes İlçesi'nde yakalandı.
İstanbul ve Ankara'da öldürülen 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes İlçesi'nde yakalandı.
Filiz'in sabah saatlerinde Özdere'den Menderes'e gitmek için bir minibüse bindiği, ancak minibüstekilerin Filiz'den şüphelenerek bakmaya başladıkları öğrenildi.
İddiaya göre tanınacağını anlayan Filiz yol üzerinde minibüsten indi. Minibüsteki yolcular Filiz'in inmesinin ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Menderes
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması başlattı. Filiz aynı güzergahta başka bir minibüste yakalandı.
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