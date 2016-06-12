O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Seri katil Atalay Filiz yakalandı !

SERİ KATİL ATALAY FİLİZ YAKALANDI !

İstanbul ve Ankara'da öldürülen 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes İlçesi'nde yakalandı.

Tarih : 12 Haziran 2016, 14:41
Puan Ver : Seri Katil Atalay Filiz Yakalandı !(7/10)6


İstanbul ve Ankara'da öldürülen 3 kişinin katil zanlısı olarak aranan Atalay Filiz, İzmir'in Menderes İlçesi'nde yakalandı.



Filiz'in sabah saatlerinde Özdere'den Menderes'e gitmek için bir minibüse bindiği, ancak minibüstekilerin Filiz'den şüphelenerek bakmaya başladıkları öğrenildi.



İddiaya göre tanınacağını anlayan Filiz yol üzerinde minibüsten indi. Minibüsteki yolcular Filiz'in inmesinin ardından polisi arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Menderes



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yol uygulaması başlattı. Filiz aynı güzergahta başka bir minibüste yakalandı.








Etiketler: Seri  Katil  Atalay  Filiz  Yakalandı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER