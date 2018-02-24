SERHAT İLİNDE BUZ KESEN TANKLARLA TATBİKAT! DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU SALDILAR
Kars'ta karla kaplı arazide 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi yerli silahlarla tatbikat yaptı.
Türk silahlı Kuvvetleri (TSK), 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı yapıldığını açıkladı.
SERHAT İLİNDE TATBİKAT
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 21-22 Şubat 2018 tarihlerinde Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatının; 3'üncü Ordu/9'uncu Kolordu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Birlikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığı unsurları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Karayolları Genel Müdürlüğü Ekiplerinin katılımlarıyla, Kars Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanında, icra edildi.
HARBE HAZIRLIK EN ÜST SEVİYEDE
Tatbikat esnasında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe etme imkan ve kabiliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu yüksek ve etkili ateş gücü ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren modern silah ve teçhizatlar denendi. Ayrıca birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, giyim, iaşe, ikmal ve bakım gibi temel konular üzerindeki eğitimleri ile beka kabiliyetleri geliştirilmiş, harbe hazırlık seviyelerinin, sınıf/ kuvvetler arası işbirliği ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu tespit edildi.
TERÖRLE MÜCADELE BÜYÜK KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR
Bir yandan; Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatına, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Gözlem Noktası oluşturulması faaliyetlerine, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliği sağlamaya muhtelif bölgelerde barışı destekleme harekatlarını desteklemeye ve yurt içinde de terörle mücadeleye büyük bir başarıyla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerinin, diğer yandan yoğun kış şartlarının yaşandığı farklı bir bölgede icra ettiği bu tatbikatla, kendisine verilecek her türlü muharebe görevine hazır olduğunu bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.
Kaynak: haberinburada
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