TV8 erkanlarında yer alan Survivor 2017'nin hırslı yarışmacılarından Serhat Akın verdiği röportajda yarışmaya katıldığı için pişman olduğunu dile getirdi. Acun Ilıcalı'nın kanalında yer alan Survivor Panoroma programı sunucuları Duygu Çetinkaya ve Hakan Hatipoğlu'na demediğini bırakmadı.

"HAKAN HATİPOĞLU, AŞAĞILIKÇA 5 AY ELEŞTİRMİŞ"

"Survivor'a gitmeni eleştiren çok oldu. Sen gittiğine pişman mısın?" sorusuna Serhat Akın şöyle cevap verdi: "Sırt çantamı aldım gittim. Hiç ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu kadar zor olacağını, bel altı vurmalar olacağını bilmiyordum. Şu beni çok üzdü: Panorama programlarında öyle bir algı yaratılmış ki... Hakan Hatipoğlu (Survivor yorumcusu), aşağılıkça 5 ay eleştirmiş. Bana, şerefsiz falan her şey desin, ama bu algının nereye gideceğini hesap etsin. İki çocuğum var. Eşime veya çocuklarıma küfür edilirse… Hatipoğlu'na ve bütün Panoramalacılara soruyorum: Onların karısına, çocuğuna küfür edilseydi hoşlarına gider miydi? Benim hanımım Survivor yarışmacısı değil. Eski yarışmacı Duygu Çetinkaya kim ki benim çocuğumun Türkçe bilmediğini söylüyor. Bunlar beni çok yaraladı."

SERHAT AKIN: SURVİVOR'A GİTTİĞİME ÇOK PİŞMANIM

Survivor'a gittiğime çok pişmanım diyen Serhat Akın, "Aileme çok zarar verdi. Ya çocuğu olmayan, kimi kimsesi neyi olduğu belli olmayan biri benim çocuğuma Türkçe bilmiyorlar diyemez. Ben çocuklarına Rusça da öğretirim İtalyanca da Fransızca da... Sana ne! Çok belden aşağı vurulmuş. Müdahale edilmesi gerekir. Acun Ağabey, bir gün bana sorarsa diyeceğim budur. Bu olaylar beni çok etkiledi. Kanıma dokundu." dedi.

"GÖNÜLLÜ OLARAK GİTSEM ŞAMPİYON OLURDUM"

Survivor'da şampiyon olamamasını da dile getiren Serhat Akın "Gönüllü olarak gitseydim kazanırdım. Sokakta da bana bunu çok söylediler. Ünlü olmak, özellikle futbolcu olmak handikap. Ünsüzler hep ajitasyon içindeydi. İstedikleri kişiyi iyi yansıtabiliyorlar. İlhan Ağabey, beni aradı "Ya biz ne kadar kötü insanmışız. Sabriye ise dünya iyisi insanmış" dedi. Sabriye kötü insan değil. Oradaki herkes iyi. Ama birileri dersini iyi çalışmış, olayı iyi çözmüş!" ifadelerinde bulundu.Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada