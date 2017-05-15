SERHAT AKIN-İLHAN MANSIZ TARTIŞMASI İÇİN FLAŞ İDDİA!
'Survivor Panorama' yorumcusu Hakan Hatipoğlu, ünlüler takımındaki Serhat Akın-İlhan Mansız tartışmasını değerlendirdi.
Hakan Hatipoğlu, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Survivor'ın eski yarışmacısı, "İlhan da Serhat da bu tartışmayı asla unutmayacak. Olgun insanlar, mazileri var. Böyle bakarsak barışmaları çok normal. Ancak biri birine 'sinsi' diyor, öbürü üzerine yürüyor. Bu kadar olmaması lazımdı. Şu an sineye çekildi. Bence İlhan, Serhat'ın plakasını aldı. İlhan çok kinci biri değil, ama aklında duracaktır" şeklinde konuştu.
kaynak:milliyet
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