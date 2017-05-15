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Serhat Akın-İlhan Mansız Tartışması İçin Flaş İddia!
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serhat akın-ilhan mansız tartışması için flaş iddia!

SERHAT AKIN-İLHAN MANSIZ TARTIŞMASI İÇİN FLAŞ İDDİA!

'Survivor Panorama' yorumcusu Hakan Hatipoğlu, ünlüler takımındaki Serhat Akın-İlhan Mansız tartışmasını değerlendirdi.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 16:40
Puan Ver : Serhat Akın-İlhan Mansız Tartışması İçin Flaş İddia!(7/10)7


Hakan Hatipoğlu, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programında çarpıcı yorumlarda bulundu.



Survivor'ın eski yarışmacısı, "İlhan da Serhat da bu tartışmayı asla unutmayacak. Olgun insanlar, mazileri var. Böyle bakarsak barışmaları çok normal. Ancak biri birine 'sinsi' diyor, öbürü üzerine yürüyor. Bu kadar olmaması lazımdı. Şu an sineye çekildi. Bence İlhan, Serhat'ın plakasını aldı. İlhan çok kinci biri değil, ama aklında duracaktır" şeklinde konuştu.



 



kaynak:milliyet








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