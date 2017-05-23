SERGİO LULL'DEN FENERBAHÇE'YE YEŞİL IŞIK
Normal sezonun MVP'si seçilen Real Madrid'in sıra dışı yıldızı Sergio Llull, "Fenerbahçe artık ekol oldu. Açıkcası burada oynamak isterim" dedi.
Cumartesi akşamı Final-Four organizasyonu kapsamında tüm ekiplerin katıldığı bir kokteyl düzenlendi.
Kokteylde Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, bir gün önce eledikleri Real Madrid'in yıldızı Sergio Llull ile sohbet etti.
Fırat "Dünyanın en iyi basketbolcularından biri olduğunu bilmemizle birlikte karakterini de takdir ediyoruz" dedi. Llull, teşekkür ettikten sonra "Fenerbahçe artık bir ekol oldu. Açıkcası Fenerbahçe'de basketbol oynamak benim ideallerim arasında diyebilirim" ifadelerini kullandı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar