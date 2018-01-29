Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü buldu. Beşiktaş maçının ardından Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi.

beIN SPORTS'un haberine göre Kasımpaşa, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.

SERGEN YALÇIN SON OLARAK ESKİŞEHİRSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı. Kırmızı-siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.

Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 257 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.

Kaynak: haberinburada