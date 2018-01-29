SERGEN YALÇIN SÜPER LİGE GERİ DÖNDÜ! İŞTE YENİ TAKIMI
Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü buldu. Beşiktaş maçının ardından Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa'nın Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edildi.
beIN SPORTS'un haberine göre Kasımpaşa, son olarak Eskişehirspor'u çalıştıran Sergen Yalçın ile teknik direktörlük konusunda anlaşmaya vardı.
SERGEN YALÇIN SON OLARAK ESKİŞEHİRSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
45 yaşındaki Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerine 2013-2014 sezonunda küme düşme tehlikesi yaşayan Gaziantepspor'da başlamıştı. Kırmızı-siyahlı takımın başında 15 maçta 8 galibiyet ve 3 beraberlik alarak ligde kalmasını sağlayan Yalçın bu başarısıyla dikkat çekmişti.
Sergen Yalçın Gaziantepspor'daki ilk deneyiminin ardından Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor ve son olarak Eskişehirspor'u çalıştırmıştı. Genç teknik adam çalıştırdığı 4 takımda teknik direktör olarak çıktığı 81 maçta 257 galibiyet, 25 beraberlik ve 29 yenilgi elde etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar