SERGEN YALÇIN, BAŞAKŞEHİR'DEN MEHMET BATDAL'I İSTEDİ
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal'ın transferini istedi.
Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Kasımpaşa'da Sergen Yalçın'ın ilk transfer etmek istediği isim belli oldu.
Ajansspor'da yer alan habere göre Yalçın, Kasımpaşa yönetimine Medipol Başakşehir'in deneyimli santrforu Mehmet Batdal'ı takımında görmek istediğini belirtildi. İstanbul ekibinin, golcü oyuncuyla görüşmelerini sıklaştırdığı ve transferde büyük bir aşama kaydedildiği aktarıldı.
İKİ TAKIM DAHA DEVREDE
Mehmet Batdal için Kasımpaşa'nın dışında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Osmanlıspor'un da görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin netlik kazanması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar