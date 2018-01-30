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Sergen Yalçın, Başakşehir'den Mehmet Batdal'ı İstedi

SERGEN YALÇIN, BAŞAKŞEHİR'DEN MEHMET BATDAL'I İSTEDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Medipol Başakşehir'de forma giyen Mehmet Batdal'ın transferini istedi.

Tarih : 30 Ocak 2018, 12:50
Puan Ver : Sergen Yalçın, Başakşehir'den Mehmet Batdal'ı İstedi(5/10)1

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Kasımpaşa'da Sergen Yalçın'ın ilk transfer etmek istediği isim belli oldu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Yalçın, Kasımpaşa yönetimine Medipol Başakşehir'in deneyimli santrforu Mehmet Batdal'ı takımında görmek istediğini belirtildi. İstanbul ekibinin, golcü oyuncuyla görüşmelerini sıklaştırdığı ve transferde büyük bir aşama kaydedildiği aktarıldı.

İKİ TAKIM DAHA DEVREDE

Mehmet Batdal için Kasımpaşa'nın dışında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Osmanlıspor'un da görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin netlik kazanması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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