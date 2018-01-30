Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Kasımpaşa'da Sergen Yalçın'ın ilk transfer etmek istediği isim belli oldu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Yalçın, Kasımpaşa yönetimine Medipol Başakşehir'in deneyimli santrforu Mehmet Batdal'ı takımında görmek istediğini belirtildi. İstanbul ekibinin, golcü oyuncuyla görüşmelerini sıklaştırdığı ve transferde büyük bir aşama kaydedildiği aktarıldı.

İKİ TAKIM DAHA DEVREDE

Mehmet Batdal için Kasımpaşa'nın dışında Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor ve Osmanlıspor'un da görüşmeleri devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bu transferin netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada