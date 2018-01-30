SERGEN SÜPER LİGDE! YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Kasımpaşa ile anlaşan Sergen Yalçın'ın yardımcıları belli oldu. Sergen, 6 isimle çalışacak.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hafta sonu oynadığı Beşiktaş maçı sonrası takımın başından ayrılan Kemal Özdeş'in yerine Sergen Yalçın'ı getirdi. Kasımpaşa Kulübü yapılan görüşme sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın ile her konuda anlaştı.
YARIN İLK ANTRENMANA ÇIKACAK
Futbolarena'nın haberine göre, Sergen Yalçın ve ekibi yarın ilk idmanına çıkacak. Yalçın'ın ekibine 5 kişinin yanı sıra bide yabancı kondisyoner ile görüşmeler sürüyor.
Sergen Yalçın'ın Yardımcıları:
Murat Şahin (Antrenör)
Çağdaş Atan (Antrenör)
Murat Kaytaz Antrenör/Analist
Gürsoy Yalçın (Antrenör-Scout)
Levent Açıl (Kaleci Antrenörü)
Kaynak: haberinburada
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