

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in önceki yıl bir reklam çekiminde başlayan aşkları doludizgin sürüyor. İki ünlü oyuncuya en sık sorulan soruların başında ise “ne zaman evlenecekleri” sorusu geliyor. Ancak genç sevgililer şimdilik “Biz böyle iyiyiz, daha genciz” diyor. Nikah masasına oturup oturmayacakları merak konusu olan gözde çift, bu arada aynı evde yaşıyor ve birbirlerinin anneleriyle de samimi görüntüler veriyor. Son olarak Serenay Sarıkaya, müstakbel görümcesi Melis Bürsin'i 2 yıl aradan sonra sosyal medyadan takibe başladı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Melis Bürsin de hemen peşinden güzel oyuncuyu takip listesine ekledi.







kaynak:sözcü