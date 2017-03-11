Bir internet dizisi projesi olarak hayatımıza girecek olan Fi dizisinin fragmanı yayınlandı.



‘Fi-Çi-Pi' üçlemesinden yola çıkarak Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan ve Ay Yapım imzası taşıyan dizi 31 Mart'ta izleyici ile buluşacak.



Dizinin fragmanında en dikkat çeken ve üzerinde konuşulan yeriyse, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi oldu. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.







kaynak:sözcü