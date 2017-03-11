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Serenay Ve Mehmet 'fi' İçin Yatağa Girdi
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serenay ve mehmet 'fi' için yatağa girdi

SERENAY VE MEHMET 'Fİ' İÇİN YATAĞA GİRDİ

Bir internet dizisi projesi olarak hayatımıza girecek olan Fi dizisinin fragmanı yayınlandı.

Tarih : 11 Mart 2017, 09:28
Puan Ver : Serenay Ve Mehmet 'fi' İçin Yatağa Girdi(7/10)6


‘Fi-Çi-Pi' üçlemesinden yola çıkarak Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan ve Ay Yapım imzası taşıyan dizi 31 Mart'ta izleyici ile buluşacak.



Dizinin fragmanında en dikkat çeken ve üzerinde konuşulan yeriyse, Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesi oldu. Bu görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.



 



kaynak:sözcü








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