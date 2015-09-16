Oynadıkları reklam filminde aşkları başlayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ilk kez el ele görüntülendi.



Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya Bebek'te el ele deniz taksiye binerken görüntülendi.



Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan sevgililer, gazetecilere yakalanmamak için ana cadde yerine Arnavutköy yönünden hızlıca Bebek Parkı'na inince şoke oldu.



Muhabirleri karşısında görünce panikleyen çift, ilk kez el ele objektiflere takıldı.