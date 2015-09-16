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Serenay ve Kerem el ele görüntülendi

SERENAY VE KEREM EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Oynadıkları reklam filminde aşkları başlayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ilk kez el ele görüntülendi.

Tarih : 16 Eylül 2015, 09:38
Puan Ver : Serenay Ve Kerem El Ele Görüntülendi(10/10)10


Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya Bebek'te el ele deniz taksiye binerken görüntülendi.



Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan sevgililer, gazetecilere yakalanmamak için ana cadde yerine Arnavutköy yönünden hızlıca Bebek Parkı'na inince şoke oldu.



Muhabirleri karşısında görünce panikleyen çift, ilk kez el ele objektiflere takıldı.








Etiketler: Serenay  Ve  Kerem  El  Ele  Görüntülendi    haber

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