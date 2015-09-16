SERENAY VE KEREM EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ
Oynadıkları reklam filminde aşkları başlayan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin, ilk kez el ele görüntülendi.
Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya Bebek'te el ele deniz taksiye binerken görüntülendi.
Aşklarını gözlerden uzak yaşamaya çalışan sevgililer, gazetecilere yakalanmamak için ana cadde yerine Arnavutköy yönünden hızlıca Bebek Parkı'na inince şoke oldu.
Muhabirleri karşısında görünce panikleyen çift, ilk kez el ele objektiflere takıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar