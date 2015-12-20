

Yaşı küçük olduğu için o tarihte yurt dışındaki bir yarışma hakkında bilgi almak için ajansa gittiğini ve güzellik yarışması formlarını imzaladığını belirten Sarıkaya, “Annem ve ben sadece güzellik yarışmasına katılacağım düşüncesiyle bazı evrakları okumadan imzaladık. Aradan 7 yıl geçtikten sonra ajansın komisyon istemesi iyi niyet kurallarına aykırıdır” dedi.