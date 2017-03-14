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Serenay Sarıkaya'dan Olay Yaratan Fotoğraf
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serenay sarıkaya'dan olay yaratan fotoğraf

SERENAY SARIKAYA'DAN OLAY YARATAN FOTOĞRAF

Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu

Tarih : 14 Mart 2017, 09:27
Puan Ver : Serenay Sarıkaya'dan Olay Yaratan Fotoğraf(8/10)7


Başrollerini Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Ozan Güven'in paylaştığı ‘Fi' dizisinin tanıtım videoları yayınlandı. Sevişme sahneleri ile dikkat çeken Mehmet Günsür ile Serenay Sarıkaya yeni seksi görüntülerle gündemde. Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya'nın bacağını gitar gibi çalması sosyal medyada olay yarattı.



Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesinin olduğu dizinin fragmanı tıklanma rekoru kırmıştı.



 



kaynak:milliyet








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