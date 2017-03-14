

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Ozan Güven'in paylaştığı ‘Fi' dizisinin tanıtım videoları yayınlandı. Sevişme sahneleri ile dikkat çeken Mehmet Günsür ile Serenay Sarıkaya yeni seksi görüntülerle gündemde. Mehmet Günsür'ün Serenay Sarıkaya'nın bacağını gitar gibi çalması sosyal medyada olay yarattı.







Serenay Sarıkaya ve Mehmet Günsür'ün sevişme sahnesinin olduğu dizinin fragmanı tıklanma rekoru kırmıştı.







kaynak:milliyet