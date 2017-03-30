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serenay sarıkaya'dan kerem bürsin itirafı

SERENAY SARIKAYA'DAN KEREM BÜRSİN İTİRAFI

Yeni dizisi için gün sayan ve izleyici ile buluşmak için sabırsızlanan Serenay Sarıkaya merak edilenleri anlattı.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:39
Puan Ver : Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin İtirafı(7/10)9


"Kerem ile güzel bir ilişkimiz var. İkinci senemize giriyoruz neredeyse. Onun çok özel bir ruhu var ve bana çok iyi geliyor. Bir dünya insanı olduğunu düşünüyorum ve bu çok şey fark ettiriyor. Ben de kadın olarak onun sevgilisi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"



 



kaynak:hürriyet








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