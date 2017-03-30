

"Kerem ile güzel bir ilişkimiz var. İkinci senemize giriyoruz neredeyse. Onun çok özel bir ruhu var ve bana çok iyi geliyor. Bir dünya insanı olduğunu düşünüyorum ve bu çok şey fark ettiriyor. Ben de kadın olarak onun sevgilisi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"







kaynak:hürriyet