SERENAY SARIKAYA'DAN KEREM BÜRSİN İTİRAFI
Yeni dizisi için gün sayan ve izleyici ile buluşmak için sabırsızlanan Serenay Sarıkaya merak edilenleri anlattı.
"Kerem ile güzel bir ilişkimiz var. İkinci senemize giriyoruz neredeyse. Onun çok özel bir ruhu var ve bana çok iyi geliyor. Bir dünya insanı olduğunu düşünüyorum ve bu çok şey fark ettiriyor. Ben de kadın olarak onun sevgilisi olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum"
kaynak:hürriyet
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