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serenay sarıkaya ve kerem bürsin evleniyor mu?

SERENAY SARIKAYA VE KEREM BÜRSİN EVLENİYOR MU?

Magazin dünyasının gözdesi ve en çok yakıştırılan çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin aynı eve taşınmaya hazırlanıyor.

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:16
Puan Ver : Serenay Sarıkaya Ve Kerem Bürsin Evleniyor Mu?(8/10)5


 Magazin dünyasının gözdesi ve en çok yakıştırılan çiftlerinden olan Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin aynı eve taşınmaya hazırlanıyor.Şahan Gökbakar'ın kiraya çıkardığı evini gezen ikili evi ok beğendiklerini de dile getirdi. Şahan'ın evi olduğunu buraya gelince öğrendik” diyen ünlü çift birlikte aynı eve çıkıyor..peki evlenecekler mi?



Selin Gökbakar'la evlendikten sonra Acarkent'e taşınan Şahan Gökbakar'ın kiraya çıkardığı evini gezen Sarıkaya ve Bürsin çifti, evi gezdikten sonra çok beğendiklerini söyledi ve evi tutup tutmadıkları konusudaki soruları ise yanıtsız bıraktı..

Gökbakar'ın evi olduğunu evi gezmeye geldiklerinde öğrenen çift, evlilik sorusunu yanıtsız bıraktı.

 








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