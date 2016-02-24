

Güzel oyuncu Amerika dönüşü yeni bir filmde rol alacak.Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği filmde başrolü Nejat İşler ile paylaşacak olan Serenay Sarıkaya'nın sözleşmeye özel madde koydurduğu ortaya çıktı.Sarıkaya filmde: 'Soyunmam, sevişmem. Sadece öpüşürüm'Serenay Sarıkaya daha önce Nejat İşler'le 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde de birlikte rol almıştı.