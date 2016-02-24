SERENAY SARIKAYA:' ÖPÜŞÜRÜM SEVİŞMEM'
Sevgilisi Kerem Bürsin'le Amerika'da uzun bir süre tatil yapan Serenay Sarıkaya setlere dönüyor.
Güzel oyuncu Amerika dönüşü yeni bir filmde rol alacak.Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği filmde başrolü Nejat İşler ile paylaşacak olan Serenay Sarıkaya'nın sözleşmeye özel madde koydurduğu ortaya çıktı.Sarıkaya filmde: 'Soyunmam, sevişmem. Sadece öpüşürüm'Serenay Sarıkaya daha önce Nejat İşler'le 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde de birlikte rol almıştı.
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