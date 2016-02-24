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serenay sarıkaya:' öpüşürüm sevişmem'

SERENAY SARIKAYA:' ÖPÜŞÜRÜM SEVİŞMEM'

Sevgilisi Kerem Bürsin'le Amerika'da uzun bir süre tatil yapan Serenay Sarıkaya setlere dönüyor.

Tarih : 24 Şubat 2016, 09:08
Puan Ver : Serenay Sarıkaya:' Öpüşürüm Sevişmem'(6/10)7


Güzel oyuncu Amerika dönüşü yeni bir filmde rol alacak.Yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği filmde başrolü Nejat İşler ile paylaşacak olan Serenay Sarıkaya'nın sözleşmeye özel madde koydurduğu ortaya çıktı.Sarıkaya filmde: 'Soyunmam, sevişmem. Sadece öpüşürüm'Serenay Sarıkaya daha önce Nejat İşler'le 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminde de birlikte rol almıştı.








Etiketler: Serenay  Sarıkaya    Öpüşürüm  Sevişmem      haber

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