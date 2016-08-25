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serenay sarıkaya ile barbara palvin'in zafer işareti!

SERENAY SARIKAYA İLE BARBARA PALVİN'İN ZAFER İŞARETİ!

Serenay Sarıkaya daha önce sevgilisi Kerem Bursin ile beraber rol aldığı reklam filminin yeni çekimlerinde dünyaca ünlü yıldız Barbara Palvin'le birlikte rol alıyor.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 14:48
Puan Ver : Serenay Sarıkaya İle Barbara Palvin'in Zafer İşareti!(0/10)


Reklam filminin tanıtım çekimleri için 3 gündür Barcelona'da olan Serenay Sarıkaya dün ünlü yıldız Barbara Palvin'le tanıştı.



Palvin, “Güzel Serenay Sarıkaya ile çekimlerin ikinci günü, teşekkürler” yazıp, Sarıkaya'ya teşekkür etti. Palvin'in paylaşımının ardından yüzlerce Türk hayranı fotoğrafa yorum atıp, beğeni yaptı.








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