

Son dönemde oynadıkları kot reklamı ile isimlerinden yeniden söz ettiren Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in reklam yüzü oldukları firmada yolları ayrılıyor. Serenay Sarıkaya görevine devam ederken firma Kerem Bürsin yerine İlker Kaleli ile çalışmaya başladı. Yapılan açıklamalara göre Serenay ile Kerem'in sevgili olması ve ilişkileri ile ilgili çıkan haberler markalarının da önüne geçmeye başlamış. Bu nedenle de Kerem ile yolları ayırmaya karar verilmiş.







Bu da demek oluyor ki artık reklamlarda Serenay Sarıkaya'nın yanında İlker Kaleli yer alacak. Tabi bu sadece reklamlarda karşımıza çıkacak olan bir ilişki. Normal hayatta iki sevgili oldukça iyi anlaşıyorlar. Ancak bu çift arasında çıkan haberler kot markasını biraz sıkmış görünüyor. Markanın önüne geçen haberler nedeniyle bu değişikliğe karar verilmiş.