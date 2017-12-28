SEREN SERENGİL'İN ÇIPLAK FOTOĞRAFINI PAYLAŞAN HANDE YENER: ÇOK GÜZEL OLDU
Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşan Hande Yener'in özür dilemesi beklenirken ünlü şarkıcı "Çok güzel oldu." diyerek yaptığı belaltı saldırıyı savundu.
Hande Yener, Seren Serengil'in üstü çıplak bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki gün Levent'te görüntülenen Yener, yaptığı bu çirkin saldırıdan ve başlatmış olduğu kavgadan pişman olmadığını belirterek "Çok güzel oldu." dedi.
YAPTIĞINI SAVUNDU
2017 yılının son günlerinde Hande Yener ve Seren Serengil'in "telifmetre" kavgası gündeme bomba gibi düşerken Yener'in Serengil'e yaptığı çirkin saldırıyı ısrarla savunması ve üstüne basa basa "Çok güzel oldu." demesi oldukça dikkat çekti.
"BOŞ KONUŞMAK İSTEMİYORUM"
Aldığı onca eleştiriye rağmen pişman olmadığını söyleyen Yener, "Ben işimi konuşmak istiyorum, boş konuşmak istemiyorum. Çok güzel oldu." dedi.
"BİLGİSİZ İNSAN" DEYİP SEREN'E YİNE GÖNDERME YAPTI
Halktan gelen tepkiler hatırlatılınca ise Yener, "Halkın tepki verdiği falan yok, bot hesaplardan yazdıranlarla gaza gelip bana boş sorular sormayın. Bilgisiz bir insana sadece listeleri gösterdim" diyerek Serengil'e bir gönderme daha yaptı.
İşte o fotoğraf:
Kaynak: haberinburada
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