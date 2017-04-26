SEREN SERENGİL'DEN EBRU ŞALLI AÇIKLAMASI
Sunucu Seren Serengil, yakın arkadaşı Ebru Şallı'nın olduğu iddia edilen çıplak fotoğraf hakkında konuştu.
Geçtiğimiz hafta sosyal medyada kısa sürede yayılan ve Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğrafın yankıları sürüyor...
Şallı'nın yakın arkadaşı Seren Serengil, sunuculuk yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programının bugün yayınlanan bölümünde çarpıcı bir açıklama yaptı.
Diğer sunucu Cengiz Semercioğlu, Serengil'in aşırı bir savunma hali içinde olmasından dolayı töhmet altında kalacağını belirterek, "O fotoğrafın gerçek olduğu ortaya çıkarsa ne olacak?" sorusunu yöneltti. ünlü ismin bu soruya yanıtı, "Eğer bu çıplak fotoğraf gerçek çıkarca Ebru Şallı'yla olan arkadaşlığım biter" şeklinde oldu.
kaynak:milliyet
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