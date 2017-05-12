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seren serengil ve nihal candan sosyal medyada birbirine girdi!

SEREN SERENGİL VE NİHAL CANDAN SOSYAL MEDYADA BİRBİRİNE GİRDİ!

Popçu Murat Boz ve '3 Adam'dan Esen Yenenler ile geçirdikleri eğlence gecesiyle konuşulan Nihal Candan, instagram'dan Seren Serengil'in klibindeki cesur fotoğraflarını paylaşıp "Bana hiç iyi örnek olmamıştınız" yazdı. Seren Serengil'den sert bir cevap geldi.

Tarih : 12 Mayıs 2017, 11:32
Puan Ver : Seren Serengil Ve Nihal Candan Sosyal Medyada Birbirine Girdi!(10/10)8


'Duymayan Kalmasın' programının sunucuları Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, "Bu programda artık Nihal-Bahar Candan kardeşler konuşulmayacak" dedi. Bu sözler üzerine Survivor'ın eski yarışmacısı Nihal Candan, İnstagram'ından Serengil'in cesur klibinden sahneleri paylaşarak, "Bana hiç iyi örnek olmamıştınız" mesajını yazdı.



"FOTOĞRAF ÇEKTİRMEKLE GECELERE MEZE OLMAK FARKLI ŞEYLER"



Nihal Candan'ın bu paylaşımının ardından Seren Serengil'den yanıt gecikmedi.



Ünlü sunucu, instagram'da isim vermeden yaptığı yaplaşımda, "Fotoğraf çektirmekle gecelere meze olmak farklı şeyler diye sohbet ediyoruz. Dünyadaki her starın dekoltesi olan fotoğrafı vardır ama bir gecelik aşkların ahlak dışı ilişkilerin seviyesiz kadınların fotoğraf çektirmelerine bile gerek yoktur. Ne olduklarının anlaşılması için ağızlarını açtıkları anda anlarsınız ne olduklarını. Sohbet ederken bunlara hem gülüyoruz hem de ne yalan söyleyeyim üzülüyoruz"



 



kaynak:milliyet








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