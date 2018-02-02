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Seren Serengil, Hapishaneden Fotoğraf Gönderdi

SEREN SERENGİL, HAPİSHANEDEN FOTOĞRAF GÖNDERDİ

Seren Serengil, koğuşunun resmini çizip avukatı aracılığıyla sevenlerine mesaj verdi. Avukat, Seren'in çizdiği resmin fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı.

Tarih : 02 Şubat 2018, 16:40
Puan Ver : Seren Serengil, Hapishaneden Fotoğraf Gönderdi(6/10)2

Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası almıştı. Seren Serengil, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Saat 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi

İLK GÜNÜ İYİ GEÇMİŞ

Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla gönderdiği mesaj Instagram'dan paylaşıldı. Kaldığı koğuşu resimleyen Seren Serengil'le ilgili paylaşımın altına ise "Sero'muzdan haber var... Sero, Avukatı Ersoy Bey aracılığı ile bize ilk günün iyi geçtiği ve iyi olduğu ile ilgili mesaj iletti ve sevgilerini yolladı... " notu düşüldü.

İşte o fotoğraf:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Seren  Serengil  Hapishaneden  Fotoğraf  Gönderdi    haber

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