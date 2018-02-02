Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası almıştı. Seren Serengil, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Saat 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi

İLK GÜNÜ İYİ GEÇMİŞ

Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla gönderdiği mesaj Instagram'dan paylaşıldı. Kaldığı koğuşu resimleyen Seren Serengil'le ilgili paylaşımın altına ise "Sero'muzdan haber var... Sero, Avukatı Ersoy Bey aracılığı ile bize ilk günün iyi geçtiği ve iyi olduğu ile ilgili mesaj iletti ve sevgilerini yolladı... " notu düşüldü.

İşte o fotoğraf:

Kaynak: haberinburada