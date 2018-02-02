SEREN SERENGİL, HAPİSHANEDEN FOTOĞRAF GÖNDERDİ
Seren Serengil, koğuşunun resmini çizip avukatı aracılığıyla sevenlerine mesaj verdi. Avukat, Seren'in çizdiği resmin fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştı.
Gülben Ergen'in aleyhinde konuşması mahkeme tarafından yasaklanan Seren Serengil karara uymadığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapis cezası almıştı. Seren Serengil, bu sabah İstanbul Adalet Sarayı'na gitti ve teslim oldu. Saat 11:13 sularında da Seren Serengil Bakırköy Kadın Cezaevi'ne girdi
İLK GÜNÜ İYİ GEÇMİŞ
Seren Serengil'in avukatı Ersoy Akdemir aracılığıyla gönderdiği mesaj Instagram'dan paylaşıldı. Kaldığı koğuşu resimleyen Seren Serengil'le ilgili paylaşımın altına ise "Sero'muzdan haber var... Sero, Avukatı Ersoy Bey aracılığı ile bize ilk günün iyi geçtiği ve iyi olduğu ile ilgili mesaj iletti ve sevgilerini yolladı... " notu düşüldü.
İşte o fotoğraf:
Kaynak: haberinburada
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