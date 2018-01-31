SEREN SERENGİL, BANA KADINLIĞIMI HATIRLATTIN DEYİP YAŞAR İPEK'E AŞKINI İTİRAF ETTİ
Hakkında çıkan hapis kararı ile epey yıpranan Seren Serengil, sosyal medya hesabından "Unutmuşum kadın olduğumu" deyip Yaşar İpek'e olan aşkını itiraf etti.
Ünlü şarkıcı ve televizyoncu Seren Serengil sosyal medya hesabından adının aşk dedikodularına karıştığı Yaşar İpek ile ilişkisi olduğunu yaptığı paylaşımla itiraf etti.
"KÖTÜ GÜNÜMDE NASIL İYİ GELDİN"
Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşan Seren Serengil fotoğrafın altına şu notu düştü: "Herkese teşekkür ettim seni unuttum. Erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre yeri ve zamanı mı dersen tam zamanı. Unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi kadın olduğumu hatırlamayı, dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ! Benim için savaşacak benimle üzülecek bana laf söyletmeyecek adam gibi adama rastlamayalı ne kadar uzun zaman olmuş. Bugün seni benim hakkımda birilerinin televizyonda atıp tutarken nasıl delirdiğini gördüm. Kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm. Sana ne bir kahve yapmışlığım var, ne vermiş olduğum bir emek. Kötü günümde nasıl iyi geldin başım da biri var hissini hissettirmek, ne kadar güven verici kuvvetli hissettiren bir şeymiş hatırlattın. Kötü günde ne kadar iyi geldin, hoş geldin"
İşte Seren'in o paylaşımı:
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar