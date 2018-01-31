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Seren Serengil, Bana Kadınlığımı Hatırlattın Deyip Yaşar İpek'e Aşkını İtiraf Etti
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Seren Serengil, Bana Kadınlığımı Hatırlattın Deyip Yaşar İpek'e Aşkını İtiraf Etti

SEREN SERENGİL, BANA KADINLIĞIMI HATIRLATTIN DEYİP YAŞAR İPEK'E AŞKINI İTİRAF ETTİ

Hakkında çıkan hapis kararı ile epey yıpranan Seren Serengil, sosyal medya hesabından "Unutmuşum kadın olduğumu" deyip Yaşar İpek'e olan aşkını itiraf etti.

Tarih : 31 Ocak 2018, 08:40
Puan Ver : Seren Serengil, Bana Kadınlığımı Hatırlattın Deyip Yaşar İpek'e Aşkını İtiraf Etti(7/10)3

Ünlü şarkıcı ve televizyoncu Seren Serengil sosyal medya hesabından adının aşk dedikodularına karıştığı Yaşar İpek ile ilişkisi olduğunu yaptığı paylaşımla itiraf etti.

"KÖTÜ GÜNÜMDE NASIL İYİ GELDİN"

Yaşar İpek ile fotoğrafını paylaşan Seren Serengil fotoğrafın altına şu notu düştü: "Herkese teşekkür ettim seni unuttum. Erkek olmakla adam olmak o kadar farklı ki bana göre yeri ve zamanı mı dersen tam zamanı. Unutmuşum kaç yıldır sahiplenilmeyi kadın olduğumu hatırlamayı, dayayacağım bir omuz arkamda duracak bir dağ! Benim için savaşacak benimle üzülecek bana laf söyletmeyecek adam gibi adama rastlamayalı ne kadar uzun zaman olmuş. Bugün seni benim hakkımda birilerinin televizyonda atıp tutarken nasıl delirdiğini gördüm. Kaç gündür içeri girmeyeyim diye kaç avukata gidip eşinle dostunla konuşup benim için bir şeyler yapmak için parçalandığını gördüm. Sana ne bir kahve yapmışlığım var, ne vermiş olduğum bir emek. Kötü günümde nasıl iyi geldin başım da biri var hissini hissettirmek, ne kadar güven verici kuvvetli hissettiren bir şeymiş hatırlattın. Kötü günde ne kadar iyi geldin, hoş geldin"

İşte Seren'in o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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