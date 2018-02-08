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Seren, Ahmet Hakan'a demediğini bırakmadı: İnşallah hapse girersin

SEREN, AHMET HAKAN'A DEMEDİĞİNİ BIRAKMADI: İNŞALLAH HAPSE GİRERSİN

Seren Serengil haberi yaptığı için izleyiciden özür dileyen Ahmet Hakan'a cevap gecikmedi. Serengil, "İnşallah 1 saatliğine hapse girersin bakalım aynı şeyi düşünecek misin?" dedi.

Tarih : 08 Şubat 2018, 00:20
Puan Ver : Seren, Ahmet Hakan'a Demediğini Bırakmadı: İnşallah Hapse Girersin(6/10)2

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil, cezaevine girdiği haberi özür dileyerek sunan Ahmet Hakan'a canlı yayında demediğini bırakmadı.

"AHMET HAKAN'IN MORALİ BOZUK"

'Ahmet Hakan'ın gerçekten moralinin bozuk olduğunu düşünüyorum' diyen Serengil, 'Hep bir duruştan bahsediyorum ya; bir insan bir davayla alakalı birşey yazdığı zaman onun arkasında dururken, birdenbire aldığı telefonlarla veya organize işlerle ve özel diyaloglarıyla o fikrinin değişmesini çok anlamsız buluyorum. Bence bir köşe yazarına hiç yakışmıyor' dedi.

"TAMAM REYTİNGLERİN ÇOK DÜŞÜK"

Ahmet Hakan'a, 'Madem özür dilenecek bir haber olduğunu düşünüyorsun o zaman neden haberine koyup, benim üzerimden reyting yapıyorsun' diye çıkışan Serengil, 'Tamam son zamanlarda ana haber bülteni reytinglerin çok düşük. Belki buna kullanmak isteyebilirsin ama bence bir köşe yazarının omurgası olmalı. Bir insanın fikri zikri bir kere beyan edilir. Sen her gün farklı bir şey söylüyorsun, anlayamadım ne yapmak istediğini' şeklinde tepki gösterdi.

"İNŞALLAH 1 SAAT İÇERİ GİRERSİN DE"

Sinirlerine hakim olamayan Seren Serengil, 'Cezaevine girmenin nesi şov olabilir... İnşallah düşersin içeriye, haksız yere inşallah 1 saat içeride tutulursun da bakalım aynısını düşünüyor musun? Bu kadar da olmaz' diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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