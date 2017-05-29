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Şereflikoçhisar'da En Çok Kitap Okuyana Çeyrek Altın
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şereflikoçhisar'da en çok kitap okuyana çeyrek altın

ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA EN ÇOK KİTAP OKUYANA ÇEYREK ALTIN

Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen okuma yarışmasında en fazla kitap okuyan öğrencilere, çeyrek altın hediye edildi.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:12
Puan Ver : Şereflikoçhisar'da En Çok Kitap Okuyana Çeyrek Altın(10/10)7


Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen okuma yarışmasında en fazla kitap okuyan öğrencilere, çeyrek altın hediye edildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için her yıl yarışmalar düzenlendiklerini hatırlatarak, bu yıl ki yarışmayı altın ödüllü olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Törende, yarışmada birinci olan Zafer İlkokulu öğrencisi Hiranur Şahan, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Gülcan Sude Bedge ve Yavuz Sultan Fen Lisesinden Zeynep Sude Kalay'a birer çeyrek altın hediye edildi.



 



kaynak:haberler








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