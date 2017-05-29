ŞEREFLİKOÇHİSAR'DA EN ÇOK KİTAP OKUYANA ÇEYREK ALTIN
Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen okuma yarışmasında en fazla kitap okuyan öğrencilere, çeyrek altın hediye edildi.
Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen okuma yarışmasında en fazla kitap okuyan öğrencilere, çeyrek altın hediye edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için her yıl yarışmalar düzenlendiklerini hatırlatarak, bu yıl ki yarışmayı altın ödüllü olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Törende, yarışmada birinci olan Zafer İlkokulu öğrencisi Hiranur Şahan, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Gülcan Sude Bedge ve Yavuz Sultan Fen Lisesinden Zeynep Sude Kalay'a birer çeyrek altın hediye edildi.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar