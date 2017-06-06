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serdar özkan gençlerbirliği'nde

SERDAR ÖZKAN GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 12:08
Puan Ver : Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde(7/10)6


Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan'ı transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdar Özkan ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yer aldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Serdar  Özkan  Gençlerbirliği  Nde    haber

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