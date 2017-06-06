

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, geçen sezon Antalyaspor'da forma giyen Serdar Özkan'ı transfer etti.







Kulüpten yapılan açıklamaya göre Serdar Özkan ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yer aldı.







kaynak:sabah