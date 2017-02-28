Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın Instagram'da paylaştığı bu görüntüler sosyal medyayı salladı. İşte Chloe Loughnan paylaştığı o kareler...



Amerika-Miami'de bir kulüpte eğlenen çiftin seksi dansında dikkat çeken nokta Serdar Ortaç'ın eşinin göbeğini öpmesiydi.







Chloe bu karenin altına İngilizce “That's love right there” (İşte Aşk Orada) notunu düştü. Takipçileri “Yoksa bebek mi geliyor?” diye sordu.







kaynak:gazetevatan