

2014 senesinde dünya evine girmekte olan Serdar Ortaç ve İrlandalı model olan eşi Chloe Loughnan'ın evlilikleri büyük bir çıkmaza girdi.







Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Renkli Sayfalar'da yer almakta olan habere göre; 46 yaşında olan Serdar Ortaç'ın çocuk isteğine karşılık kariyerini gerekçe göstererek karşı çıkmakta olan 24 yaşındaki Chloe'un, Amerika'da bir ajans ile anlaşmasını yaptı.







CHLOE BÜYÜK REST ÇEKTİ







Son görüşmelerinde de kocası olan Serdar Ortaç'a "Benim burada herhangi bir geleceğim yok. Burada bulunan evi satıp Amerika'ya yerleşmek istiyorum. Ya benimle Amerika'ya gelirsin ya da bu iş biter" sözleri ile rest çekti. Bu konuşma sonrasında Chloe soluğu Amerika'da aldı ve Serdar Ortaç, Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği konseri biter bitmez Amerika'ya doğru yola çıktı.







kaynak:boyozhaber